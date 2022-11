La Fiorentina va subito sotto e domina il Milan a San Siro: è 1-1 al 45'

Terminato qualche istante fa il primo tempo a San Siro: al 45' tra Milan e Fiorentina punteggio di 1-1.

© foto di Giacomo Morini

Terminato qualche istante fa il primo tempo a San Siro: al 45' tra Milan e Fiorentina punteggio di 1-1. Milan subito in vantaggio dopo 1': Giroud apre un'autostrada, Leao la percorre a duecento all'ora e batte Terracciano in diagonale per l'1-0 dopo appena 92 secondi. La Fiorentina non si disunisce, nonostante perda un altro giocatore per infortunio (Dodo, sostituito da Venuti) e organizza la risposta: prima va vicinissima al pareggio con Biraghi, fermato dal palo e dai guantoni di Tatarusanu, poi lo trova con Barak che sfrutta anche una deviazione di Thiaw per gonfiare la rete e fare 1-1. Il Diavolo accusa un po' il colpo ma contiene le ulteriori folate ospiti e nel finale di frazione si crea due ghiotte chance per colpire con Tonali ma soprattutto Diaz. Lo spagnolo sembrava essere riuscito a battere Terracciano, ma Venuti ha salvato sulla linea e permesso alla Fiorentina di rientrare in parità negli spogliatoi per l'intervallo.