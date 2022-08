La Fiorentina vince all'ultimo respiro: una papera di Radu condanna la Cremonese

Sono terminati i primi tempi dei match delle 18.30 validi per la prima giornata di Campionato.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Franchi finisce 3-2 per la Fiorentina contro la Cremonese. Viola avanti 2-1 all'intervallo. Apre le marcature Bonaventura al 16', che di prima intenzione batte Radu su assist di Kouamé. Momentaneo pareggio di Okereke, che al 19' approfitta di una disattenzione della difesa viola e di testa firma l'1-1. Fiorentina di nuovo avanti grazie al nuovo acquisto Jovic, il serbo servito da Sottil si libera di Vasquez e fulmina Radu con una conclusione chirurgica. Sul finale della prima frazione grigiorossi in 10 per il rosso diretto a Escalante. Nella ripresa al 69' la Cremonese pesca incredibilmente il jolly da calcio d'angolo: direttamente dalla bandierina calcia in rete Buonaiuto, Gollini toglie la palla dalla porta e Bianchetti sulla linea ribadisce in rete (la palla probabilmente era già entrata). Quando sembra finita la squadra di Italiano trova il gol vittoria al 95': lungo cross di Mandragora, Radu perde completamente le misure del campo, esce e si trascina la palla in porta.