La Fiorentina vince ancora: 2-1 al Genoa e altro successo fuori casa

Altro successo per la Fiorentina che supera 2-1 il Genoa a “Marassi” e sale a 9 punti in classifica. Terza vittoria di fila e momentaneo primo posto in classifica. Dopo un primo tempo dominato dai viola dal punto di vista del gioco e in cui il Genoa si è difeso bene limitando gli attacchi ospiti, nella ripresa cambia tutto. Fiorentina avanti 1-0 al 60' con Saponara, entrato al 45' al posto di Nico Gonzalez infortunato. Il centrocampista prende palla sulla sinistra ed entra in area accentrandosi prima di lasciar partire un grande tiro di destro che si infila sul secondo palo non lasciando scampo a Sirigu. La seconda rete all’ 88' con Bonaventura che di destro calcia verso il secondo palo e batte nuovamente Sirigu. Nell'ultimo minuto di gioco il Genoa accorcia il punteggio con Criscito che su rigore apre il destro e spiazza Dragowski, ma non basta. La Fiorentina conquista i tre punti.