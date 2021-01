La Fiorentina vince di misura: Cagliari al quarto ko consecutivo

Termina 1-0 Fiorentina-Cagliari, match delle 18 valido per la diciassettesima giornata di campionato. Al 25' l'arbitro concede un calcio di rigore alla Fiorentina. Richiamato dal VAR, Giacomelli cambia idea: dalle immagini si vede bene che è Vlahovic a calciare il piedi di Oliva, che aveva anticipato nettamente l'attaccante viola. Il Cagliari ha una colossale occasione per sbloccare la gara al 37'. Igor stende Joao Pedro in area, questa volta il rigore è netto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Joao Pedro ma Dragowski è bravissimo e riesce addirittura a bloccare la conclusione del numero 10 dei sardi. Al 72' la Fiorentina la sblocca: Azione personale di Callejon che poi serve perfettamente Vlahovic tutto solo al centro: il serbo in spaccata sigla il gol vittoria.