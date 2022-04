La Fiorentina vince di misura: il Venezia si arrende al Franchi e resta penultimo

Al Franchi la Fiorentina batte 1-0 il Venezia nel match delle 16.30 valido per il 33° turno di Serie A.

Al Franchi la Fiorentina batte 1-0 il Venezia nel match delle 16.30 valido per il 33° turno di Serie A. Decide fin qui il gol di Torreira alla mezz'ora, il più veloce a sfruttare una palla sugli sviluppi di una punizione di Biraghi e a segnare a porta sguarnita. Nella ripresa proteste del Venezia per un possibile fallo in area su Kiyine, ma dopo un check del Var si continua a giocare. Nel finale la Fiorentina perde Castrovilli, possibile lussazione al ginocchio per il centrocampista viola. La squadra di Italiano sale momentaneamente al sesto posto, lagunari che invece restano relegati al penultimo posto.