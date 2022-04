La Fiorentina vince il derby ma l'Empoli protesta: gol annullato, rosso a Luperto e rete viola dubbia

La Fiorentina vince il derby toscano, battuto 1-0 l'Empoli al Franchi nel lunch match della 31ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina vince il derby toscano, battuto 1-0 l'Empoli al Franchi nel lunch match della 31ª giornata di Serie A. Primo tempo con qualche occasione per la Fiorentina, ma gli ospiti si sono visti annullare un gol di Di Francesco dal VAR: Saponara sbaglia l'appoggio in area per Biraghi, pallone troppo lento, Terracciano prova a rinviare ma vince il contrasto Pinamonti con la palla che si alza e Di Francesco in rovesciata manda in rete. Interviene il Var e l'arbitro Massimi va al monitor e dopo aver valutato le immagini ravvisa un intervento falloso di Pinamonti ai danni di Terracciano: rete annullata tre le proteste empolesi. Nella ripresa Empoli in 10 per l'espulsione dell'ex Napoli Luperto: secondo giallo al 57' per il difensore. Sull'azione seguente al fallo la Fiorentina passa in vantaggio con Nico Gonzalez: punizione dalla destra di Biraghi per l’argentino che di spalla segna il gol dell’1-0. Altre proteste empolesi, le immagini non chiariscono se la palla tocca il braccio o la spalla dell'attaccante viola, dopo il check del Var l'arbitro convalida la rete che decide il derby.