La gemma di Retegui fa volare il Genoa: 2-0 sull'Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 2-0 il match del Ferraris tra Genoa e Udinese, valido per la 26esima giornata di Serie A. Gli uomini di Gilardino trovano un successo che tradotto significa quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime undici gare. Crollano invece i friulani guidati da Cioffi, dopo tre risultati utili consecutivi.

A stappare il match ci pensa il Chapita Retegui con una rovesciata in grande stile: l'attaccante italo-argentino sfrutta una deviazione maldestra di Giannetti e in acrobazia trova la via del gol. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo: Gudmundsson mette un cross preciso per Bani, che si stacca bene in area di rigore e batte Okoye con una frustata di testa vincente.

A inizio ripresa l'espulsione di Kristensen per doppia ammonizione sentenzia l'Udinese. Unico lampo del finale è il gol annullato a Lucca al 73esimo: l'attaccante italiano arriva in spaccata sul cross basso di Kamara depositando in rete. Nel tentativo di arrivare al pallone però colpisce De Winter e la rete non viene convalidata a seguito di un On Field Review.