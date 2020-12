La giornata nera della Juve: 0-3 in casa dalla Fiorentina (non a tavolino)

Dopo lo 0-3 a tavolino annullato, altra batosta per la Juventus di Pirlo, sconfitta 3-0 all'Allianz Stadium dalla Fiorentina nell'anticipo della quattordicesima giornata. Inizio shock per i bianconeri che sembrano aver mal digerito il ricorso vinto dal Napoli, sotto di un gol e con un uomo in meno nei primi minuti. La Fiorentina la sblocca grazie al gol di Dusan Vlahovic che al 3' batte Szczesny con un tocco morbido su lancio di Ribery. Al 18' i bianconeri restano in dieci. Intervento durissimo e in ritardo di Cuadrado con piede a martello su Castrovilli. La Penna in un primo momento dà il giallo, ma dopo richiamato dal VAR, espelle il colombiano. Al 76' raddoppio viola con l'autogol di Alex Sandro, sul traversone di Biraghi, dopo liscio iniziale di Bonucci, il terzino mette alle spalle di Szczesny. All'82 terzo gol della Fiorentiana con la rete dell'ex, Bonucci scippato del possesso da Ribery, pallone che arriva poi a Biraghi, per un cross al bacio nei confronti di Caceres che, tutto solo, mette alle spalle di Szczesny. Primo ko in campionato per la squadra di Pirlo che domani potrebbe essere superata da Napoli, Roma e Sassuolo in classifica.