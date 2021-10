La Juve agguanta l'Inter su rigore al 90', espulso per proteste Inzaghi: finisce 1-1

Finisce 1-1 il derby d’Italia tra Inter e Juventus, posticipo della nona giornata di campionato. Sblocca il match la rete di Edin Dzeko al 18': gran botta dalla distanza di Calhanoglu che si stampa sul palo alla sinistra di Szczesny, il più lesto ad arrivare sul pallone è l'attaccante bosniaco che realizza il più facile dei tap in. La Juventus agguanta il pari a un soffio dal novantesimo, su calcio di rigore. Contatto in area fra Dumfries e Alex Sandro, con l’aiuto del VAR l’arbitro Mariani indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Paulo Dybala: palla da un lato, portiere all’altro. Espulso Simone Inzaghi per proteste.