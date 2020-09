La Juve aspetta il sì di Milik perché ha l'accordo con Dzeko: alla Roma 16mln

In attesa degli sviluppi sul caso Luis Suarez, con l'uruguaiano che giovedì sosterrà l'esame di italiano propedeutico alla richiesta della cittadinanza, la Juventus si è cautelata con Edin Dzeko (legato inevitabilmente al possibile arrivo di Milik in giallorosso). Il quotidiano Tuttosport dà i dettagli della base di accordo che esiste fra Juventus e Roma e fra Juventus e giocatore: i bianconeri per il cartellino del bosniaco verserebbero nelle casse giallorosse 16 milioni di euro, mentre per Dzeko sarebbe già pronto un contratto biennale da 6,8 milioni netti a stagione più eventuali bonus.