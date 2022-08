La Juve batte 2-0 lo Spezia: prima gioia in bianconero per Milik

La Juventus batte 2-0 lo Spezia allo Stadium.

A rompere gli equilibri del match è ancora una volta Dusan Vlahovic che dopo 9' di gioco insacca un'altra meravigliosa punizione dalla stessa zolla da cui aveva colpito la Roma. I liguri nella prima mezzora si fanno vedere poche volte dalle parti di Szczesny, una di queste è al 16' ma Gyasi segna in posizione di evidente fuorigioco. Poi col passare dei minuti i ragazzi di Gotti crescono in coraggio e intensità e aumentano la pericolosità dei propri attacchi, pur non preoccupando particolarmente Szczesny che al 43' è costretto a lasciare il posto a Perin per via di un infortunio alla caviglia destra. Nella ripresa la Juve sfiora varie volte il raddoppio fino a trovarlo al 92' con Milik: errore di Reca, Miretti va al cross da destra verso il centro dell'area di rigore: Kiwior buca l'intervento difensivo favorendo il polacco che di sinistro buca Dragowski.