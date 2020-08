La Juve cede Matuidi "gratis" all'Inter Miami: operazione per liberarsi del pesante ingaggio

Blaise Matuidi saluta la Juventus. Il centrocampista francese è quest'oggi a Parigi per sostenere le visite mediche, poi volerà negli Stati Uniti per dare il via alla sua avventura in MLS, all'Inter Miami.

Per la Juventus, che era legata al calciatore da un altro anno di contratto, un risparmio sul monte ingaggio di circa 7 milioni di euro visto che il giocatore aveva un accordo fino a giugno 2021 da 3.5 netti. Nessun costo, invece, per ciò che riguarda il cartellino.