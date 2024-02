La Juve cerca il calore della sua gente prima del Napoli: fissato allenamento a porte aperte

La Juventus si prepara alla sfida contro il Napoli in programma per sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si prepara alla sfida contro il Napoli in programma per sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona, con Allegri che dovrà rinunciare sicuramente agli infortunati McKennie e Rabiot.

Nel frattempo, per la giornata di mercoledì, è stato programmato un allenamento a porte aperte, su invito, per media e tifosi, per caricarsi al meglio alla gara contro i partenopei.