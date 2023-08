La Juve chiude la pratica Udinese nei primi 45': tris alla Dacia Arena

La Juventus rientra negli spogliatoi in vantaggio per 3-0 sull'Udinese

La Juventus risponde alle altre big e vince all'esordio in questo campionato di Serie A. All'Udinese Arena finisce 3-0 in favore dei bianconeri ospiti, un risultato già cristallizzato al termine del primo tempo.

Pronti via, le scelte di Allegri pagano: al primo tocco, Chiesa spedisce il pallone in rete. Prezioso l'apporto di Vlahovic, decisiva la deviazione di Bijol che spiazza Silvestri. Trovato il gol, la Juve cerca il raddoppio: Cambiaso impegna Silvestri, Vlahovic lo fredda dal dischetto grazie a un rigore molto dubbio assegnato dall'arbitro Rapuano per un tocco di Ebosele in area. I friulani, da parte loro, reclamano un altro penalty che, mantenendo lo stesso metro di giudizio, si sarebbe potuto anche concedere. Nel finale, momento sliding doors: Thauvin chiama alla partita Szczesny, non irreprensibile ma comunque presente. Tempo due minuti e la Vecchia Signora passa ancora: Chiesa sfonda a sinistra, Cambiaso crossa, Rabiot incorna. 3-0 al 45'.

Sono ben quattro i cambi, due a testa, operati da Allegri e Sottil alla ripresa del gioco: fuori Weah e Miretti da un lato, Zarraga e Kamara dall'altro. Entra Samardzic: insieme all'uomo mercato, dentro anche Zemura, McKennie e Fagioli. L'ingresso del serbo-tedesco dà una nuova dimensione - anche due - al gioco dei friulani, mentre la Juve sembra tornare quella vista troppo spesso nella scorsa stagione. E infatti fioccano le occasioni per i padroni di casa di riaprire la serata: Szczesny dice no a Samardzic, mentre Lovric e Beto si divorano (il portoghese da posizione irregolare) palloni invitanti. Messaggi sparsi di mercato: fuori l'ottimo Cambiaso, dentro Iling Jr e non Kostic. Proprio l'inglese offre a Vlahovic la palla della doppietta, partendo però da posizione di offside sul filtrante di Milik, subentrato a Chiesa. Il portiere polacco della Juve torna protagonista, chiudendo a doppia mandata il proprio specchio dei pali: l'Udinese non sfonda, vince la Juve.