La Juve come il Napoli? Per Dybala offre meno soldi ed anni: giovedì il dentro o fuori

Dal nuovo anno può accordarsi gratis con chi vuole e Dybala a zero può diventare una ghiotta opportunità per tante big.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul futuro di Dybala tra rinnovo con la Juventus o addio. Dopo un’attesa interminabile il D-Day è ormai alle porte: la Juventus si è fatta sentire, lo dimostra il fatto che il procuratore dell’argentino, Jorge Antun, sia appena sbarcato a Torino e giovedì dovrebbe incontrare la Juventus per conoscere le nuove intenzioni del club. Le parti si erano lasciate con un accordo su una base fissa di 8 milioni più 2 di bonus fino al 2026, con un complicato meccanismo per cui la parte variabile sarebbe diventata fissa al raggiungimento di determinati obiettivi. Adesso la Juve gioca al ribasso con un'offerta che difficilmente sarà superiore ai 7 stagionali e per tre anni invece che quattro. Paulo ascolterà la nuova offerta e poi forse si prenderà del tempo per riflettere e valutare: può accordarsi gratis con chi vuole e Dybala a zero può diventare una ghiotta opportunità per tante big.