La Juve crolla in Borsa: l'effetto Cr7 è ormai del tutto svanito

Continuano i problemi legati al Coronavirus non solo sotto il punto di vista sanitario ma anche economico. Si è concluso con un leggerissimo rialzo il primo giorno del titolo di Juventus fuori dall'indice Ftse Mib. Mentre sulla Borsa italiana si stava iniziando ad abbattere il ciclone legato all'effetto Coronavirus, infatti, il titolo del club bianconero era già stato retrocesso nel listino Mid Cap, che in parole povere vuol dire una sorta di retrocessione tra i titoli di valore più basso. Ancor prima della crisi economica nazionale in questa fase di emergenza legata al Coronavirus, i conti in casa Juve vedevano dopo nemmeno due stagioni intere la fine dell'effetto Cristiano Ronaldo che aveva portato il valore in borsa ad un miliardo e mezzo di euro, mentre al momento il valore si attesterebbe attorno ai 950 mln.