La Juve deve già cercare il sostituto di Pogba: spunta un ex obiettivo azzurro

© foto di Uefa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia oggi è in netto vantaggio per l'acquisto di Jordan Veretout, che potrebbe lasciare la Roma per una cifra attorno ai 12 milioni di euro, ma il club francese non è il solo a seguire il centrocampista.

Sull'ex Fiorentina, a detta de Il Messaggero, c'è infatti anche la Juventus, che starebbe pensando a lui per tappare la falla venutasi a creare in mediana dopo l'infortunio di Pogba.