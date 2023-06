La Juve (di Giuntoli?) compra dal Lille: è fatta per Weah, le cifre

Cresce l'ottimismo in casa Juventus per la chiusura dell'affare Timothy Weah con il Lille

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'ottimismo in casa Juventus per la chiusura dell'affare Timothy Weah con il Lille. Coi francesi l'intesa di massima per un affare da 12 milioni è vicina, col giocatore altrettanto per un contratto quinquennale. L'idea della Juventus è di rendere Weah l'esterno destro del 3-5-2 di Allegri: nel corso della carriera ha cambiato più posizioni (esterno d'attacco, seconda punta, ala destra e sinistra) ma con Paulo Fonseca si è poi ambientato da fluidificante destro. In bianconero, se tutto andrà a segno e nella direzione voluta, prenderà il posto di Juan Guillermo Cuadrado.

Non è da escludere poi l'arrivo anche di un altro esterno destro di fascia nelle prossime settimane. Lo scrive Tmw.