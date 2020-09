La Juve dimentica Milik: Suarez fa l'esame di italiano e si avvicina ai bianconeri

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla questione passaporto comunitario per Luis Suarez. La prova che dovrà sostenere, ovvero il B1, sarà online causa Covid. Dovrà prepararsi qualche giorno, non è stata fissata nessuna data ma dovrebbe essere fissato in settimana. Suarez sosterrà un corso online per prepararsi ma d'accordo con Juventus, ha cercato la disponibilità di alcune delle scuole parificate della città per dare la certificazione. Un anno e mezzo fa aveva già avviato le pratiche, per questo i tempi ci sono prima di firmare il contratto da 6,5 milioni che coi bonus possono arrivare fino ai 10. Contratto di due anni per il giocatore.