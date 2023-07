La Juve dovrà vendere anche un big: Vlahovic ha già tre richieste, il prezzo fatto da Giuntoli

Futuro incerto per Dusan Vlahovic. La Juventus sarà molto attiva sul mercato e non è escluso che qualche pezzo pregiato possa partire.

Futuro incerto per Dusan Vlahovic. La Juventus sarà molto attiva sul mercato e non è escluso che qualche pezzo pregiato possa partire. L'attaccante serbo è reduce da una stagione con più ombre che luci. 13 gol e tre assist nelle 37 partite disputate fra campionato, coppe europee e Coppa Italia sono poche ma, in caso di permanenza in bianconero, avrà certamente la possibilità di farsi perdonare.

Tre club su Dusan

Le offerte per il giocatore però non mancano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sia l’Atletico Madrid che il Chelsea e il Bayern avrebbero preso contatti con la Continassa per il serbo ma la società bianconera è irremovibile. La richiesta è infatti di 80 milioni di euro, la stessa cifra investita per prelevare il giocatore della Fiorentina.