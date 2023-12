La Juve fa i conti col rinnovo di Vlahovic: vuole spalmargli l'ingaggio attuale su più stagioni

Non è un mistero che la Juve non voglia mettere ulteriori soldi sul piatto.

Dusan Vlahovic, la Juventus e il rinnovo del serbo fino al 2027. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le parti hanno in programma un nuovo appuntamento per discutere del prolungamento dell'attaccante fino al 2027 e molto probabilmente prima di Natale ci sarà un nuovo contatto, dopo quelli già avvenuti dove solo state gettate le prime basi per rendere più lungo il matrimonio iniziato nel gennaio 2022.

L'attuale accordo.

Vlahovic è arrivato appunto a Torino quasi due anni fa, dalla Fiorentina, per quasi 80 milioni di euro e nel momento della sua firma le parti si sono accordate per uno contratto fino al 2026 con ingaggio a salire, a partire da 7 milioni di euro fino a sfondare il muro dei 10 milioni, comprensivo di bonus facilmente raggiungibili. La scadenza è fissata per il 2026 e la volontà dei bianconeri è quella di spostarla all'anno successivo, arrivando dunque al 2027.

La strategia.

Non è un mistero che la Juve non voglia mettere ulteriori soldi sul piatto, ma spalmare l'ingaggio in una stagione in più e per questo non è scontato che la fumata bianca possa arrivare in tempi brevi. Il direttore tecnico della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente di Vlahovic si siederanno al tavolo, con il procuratore che ha aperto la porta alla Juventus e adesso le parti sono al lavoro per trovare il miglior compromesso possibile. La volontà di Vlahovic è quella di restare in bianconero e anche se le big d'Europa hanno le antenne dritte su di lui la sensazione è che alla fine si arrivi a un accordo che possa accontentare tutti.