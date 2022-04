La Juve frena ancora allo Stadium: riacciuffato al 95' il Bologna in 9

Rallenta ancora la Juventus che non va oltre l'1-1 in casa con il Bologna.

Rallenta ancora la Juventus che non va oltre l'1-1 in casa con il Bologna. Felsinei in vantaggio al 52' con Arnautovic bravo a saltare che prima prende la mira - girandosi in un fazzoletto con De Sciglio attaccato e spedendo fuori - e poi insacca su assist di Soriano, sgusciando via fra i due centrali di difesa e depositando a porta vuota dopo avere fatto fuori Szczesny. Il gol fa uscire dal torpore la Juve, che colpisce un palo con Danilo di testa su corner di Cuadrado. All'81' succede di tutto: Morata va via e Soumaoro deve stenderlo per evitare guai peggiori. Sacchi lascia proseguire e Cuadrado spedisce all'incrocio, il review con il Var dà espulsione al difensore, con Medel che poi protesta e lascia addirittura in nove i suoi. Gli ultimi minuti sono di fuoco, con otto di recupero. La Juve con la doppia superiorità numerica spinge e trova il pari solo al 95' con Vlahovic: azione prolungata all'interno dell'area di rigore del Bologna, conclusa con una sforbiciata di Morata: sulla traiettoria arriva il serbo che da zero metri insacca.