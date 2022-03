La Juve gioca male e soffre, ma vince: battuto di misura lo Spezia

All'Allianz Stadium termina il primo tempo tra Juventus e Spezia con i bianconeri avanti 1-0 sui liguri.

All'Allianz Stadium la Juventus batte 1-0 la Spezia nel match delle 18 valido per la 28ª giornata di Serie A. Decide la gara la rete messa a segno da Morata al 22': Provedel sbaglia il rinvio, Locatelli serve in area lo spagnolo che non sbaglia. Dopo il vantaggio la Juventus, che nel primo quarto d'ora aveva lasciato campo al possesso ragionato dello Spezia, tenta di impadronirsi del pallone e manovra i ritmi bassi. Nella ripresa lo Spezia alza il baricentro e costringe la Juventus a difendersi. All'80' la squadra di Thiago Motta va vicina al pari: con la conclusione di Agudelo su assist del nuovo entrato Kovalenko, ottima la respinta di Szczesny che salva la porta bianconera.