La Juve ha annunciato l'aumento di capitale da 400mln: una parte è destinata al mercato

La Juventus, nella giornata di ieri, ha annunciato il prossimo aumento di capitale da 400 milioni di euro, ovvero il più grande di sempre per quel che riguarda il calcio italiano. L'impegno economico di Exor nasce dalla necessità di fronteggiare i danni economici della pandemia, quantificati per la Juve in 320 milioni di euro.

ANCHE PER IL MERCATO - Quando arrivano e a cosa servono i 400 milioni? La Gazzetta dello Sport prova a rispondere a questi quesiti. La proposta di aumento di capitale sarà esaminata e definita nel cda di settembre 2021. Se tutto andrà come previsto, il denaro potrebbe essere disponibile per la fine dell'anno. E parte di quei 400 milioni, spiega il quotidiano, sarà destinata agli investimenti per il calciomercato. Questo non significa che potranno arrivare colpi in stile De Ligt (quindi da 80-100 milioni), ma la Juventus avrà comunque più margine di manovra. E anche un'operazione da 40 milioni come quella per Locatelli verrebbe inquadrata in un nuovo contesto economico.