La Juve ha deciso: tutto sull'obiettivo azzurro Koopmeiners in estate

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli insegue Teun Koopmeiners e, presto, le strade dei due potrebbero congiungersi. L'attuale direttore tecnico della Juventus conosce l'olandese fin dai tempi dell'Az Alkmaar, ha provato a portarlo al Napoli e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in estate tornerà alla carica per vestirlo di bianconero.

A Torino piace a tutti a cominciare da Allegri, che lo ha chiesto come rinforzo per il mercato invernale. Giuntoli ha fatto un tentativo, trovando una strenua resistenza da parte dell'Atalanta. I bergamaschi, ancora in corsa per la zona Champions, non vogliono privarsi dell'olandese a stagione in corso. I bianconeri però torneranno alla carica nei prossimi mesi: l’idea è di investire circa 40 milioni di euro, cifra che però potrebbe non soddisfare la Dea (che in estate ne ha rifiutati 48 dal Napoli per Koopmeiners).