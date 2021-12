La Juve la sblocca in apertura ma rischia di subire il pari: al 45’ è 1-0 sul Bologna

Il lampo di Alvaro Morata basta alla Juventus per chiudere il primo tempo in vantaggio sul Bologna. 1-0 per gli ospiti al Dall'Ara all'intervallo: decide, per ora, la rete del centravanti spagnolo, a segno dopo sei minuti su assist illuminante di Federico Bernardeschi. Gara in equilibrio nei minuti successivi, con Mattias Svanberg - alla centesima presenza in Serie A - vicino al pari con una bellissima rovesciata.