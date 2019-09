La Juve ne ha troppi: in Champions due esclusi eccellenti, rischia anche un nuovo acquisto

Molti hanno elogiato il mercato della Juve dimenticando i tanti esuberi che peseranno sul bilancio e sul monte ingaggi, anche perché due giocatori saranno costretti ad essere esclusi dalla lista Champions. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la scelta ricadrà su due tra Can, Matuidi, Ramsey e Mandzukic, tutti giocatori di valore con uno stipendio importante. La Juve ha provato in tutti i modi a cederli ma non è riuscita a trovare acquirenti e ora due di questi guarderanno la Champions da casa. Potevano anche esserne di più senza il ko di Chiellini che salterà certamente la fase a gironi.