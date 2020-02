La Juve non brilla, ma vince: alla Spal non basta il rigore di Petagna

La Juventus vince 2-1 contro la Spal e allunga su Lazio e Inter in classifica. Bel primo tempo a Ferrara, dove la Juventus va in vantaggio nonostante una prestazione non brillantissima. Il gol, come al solito, lo segna Cristiano Ronaldo, dopo un palo colpito da Dybala. SPAL coraggiosa ma poco incisiva. Nella seconda frazione i bianconeri allungano con un gol di Ramsey al 60'. Gli uomini di Di Biagio non mollano e dagli sviluppi di un calcio di rigore trovano il 2-1 al 69' con Petagna. La Spal prova a spingere fino all'ultimo, ma alla fine fa festa Sarri che porta 3 punti preziosi a casa.