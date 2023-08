La Juve non può fare a meno di Szczesny: "Mi sa che mi vogliono qui..."

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport direttamente da Orlando

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport direttamente da Orlando, negli Stati Uniti, dopo la vittoria per 3-1 contro il Real Madrid che ha chiuso la tournée americana della squadra di Massimiliano Allegri. Il portiere ha parlato della soddisfazione di aver battuto i Blancos, anche se in un test estivo, e del rammarico di non disputare le coppe europee nella prossima stagione, visto che la UEFA ha deciso di estromettere la Vecchia Signora dalla Conference League per le note vicende relative ai bilanci degli anni passati.

Il futuro a tinte bianconere.

Lo stesso Szczesny ha poi però parlato del suo futuro, escludendo una sua partenza, nonostante le voci che, come ogni estate, lo accostano ad alcuni club europei, con il polacco comunque sempre fedele alla Juventus: "Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo. Finché alla Juventus mi vogliono sarà sempre con questa maglia. E mi sa che mi vogliono...". Pochi dubbi dunque sulla sua permanenza a Torino anche nella prossima stagione, con Szczsny pronto a difendere i pali dei bianconeri per tornare a vincere dopo alcune stagioni complicate.

L'ipotesi Bayern da escludere.

Nei giorni scorsi, parlando del futuro di Szczesny, si era parlato anche dell'ipotesi che potesse pensarci il Bayern Monaco. I bavaresi come noto stanno cercando un portiere che possa sostituire Sommer (diretto all'Inter) e permettere a Manuel Neuer di tornare al top con calma. E Szczesny, per costi, farebbe al caso dei campioni di Germania. A questo punto però la sua permanenza non è da mettere in discussione, vista la volontà del polacco e, a quanto pare, anche quella della Juventus, come rivelato dall'estremo difensore.