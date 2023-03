La Juve non riscatta Milik? Valutazioni in corso, Napoli spettatore interessato

Molto dipenderà dal futuro delle altre punte: con la permanenza di Vlahovic e Kean, la conferma sarebbe a rischio.

I numeri di Arkadiusz Milik con la Juventus e il costo dell'eventuale riscatto fissato a 7 milioni di euro, spingono per una conferma del polacco che vuole restare in bianconero e che punta alla permanenza. All'interno del club però, stando a quanto riportato da Tuttosport, sono in corso alcune valutazioni sull'attacco del futuro: c'è chi pensa che sia meglio puntare su una punta più duttile, come potrebbe essere Alvaro Morata, e non su un altro attaccante come il polacco.