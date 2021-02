La Juve non si ferma più: 2-0 alla Roma (che ora il Napoli può agganciare)

La Juventus batte 2-0 la Roma nell'anticipo delle 18 della ventunesima giornata di campionato. Cristiano Ronaldo al 13' apre le marcature dopo un buon avvio della Roma. L’azione parte da Alex Sandro, che sfonda su Cristante a sinistra e mette in mezzo. Scarico di Morata, dalla lunetta CR7 controlla e calcia nell’angolino, nulla da fare per Pau Lopez e 1-0 della Juve. Nella ripresa la Juve la chiude al 70' alla seconda vera occasione: grande imbucata di Cuadrado per Kulusevski che, con Pau Lopez in uscita, mette in mezzo per Ronaldo ma ad anticipare il portoghese arriva Ibanez che se la butta in porta. I bianconeri superano in classifica i giallorossi e si portano da soli al terzo posto con 42 punti. Giallorossi fermi a 40, il Napoli vincendo contro il Genoa può agganciare la squadra di Fonseca.