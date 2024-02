La Juve non vince più e sbatte 2-2 sul Verona: ora l'Inter è a +9

Termina sul risultato di 2-2 il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, gara valida per la 25esima giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 2-2 il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, gara valida per la 25esima giornata di Serie A. I bianconeri non trovano la vittoria per la quarta partita di fila e adesso vedono l'Inter allontanarsi sempre di più, con 9 punti di distanza. I gialloblu passano subito in vantaggio al minuto 11: Folorunsho stappa il match con una fantastica volée di mancino da fuori area, dopo una respinta da corner. Al 28' giro d'orologio gli uomini di Allegri trovano il pari. Tchatchoua devia di mano una conclusione di Vlahovic ed è calcio di rigore: della battuta si incarica proprio il serbo che incrocia il mancino e batte Montipò.

Nella ripresa il Verona si dimostra ancora coraggioso e al minuto 55 trova il nuovo vantaggio: Folorunsho apparecchia per Noslin che da dentro l'area infila Szczesny con un radente che passa sotto le gambe del portiere polacco. La Juventus riaggancia la squadra di Baroni grazie a Locatelli che approfitta di un errore di Cabal per servire Rabiot: il francese riceve dentro l'area e con un sinistro preciso trova la rete del pari. Nel finale al 92' Chiesa sfiora la rete del vantaggio ma sbatte su Montipò che si oppone parando col piede.