La Juve patteggia per la manovra stipendi: domani chiederà maxi-multa, gli scenari

Ulteriori dettagli sulle vicende di casa Juventus. Come anticipato da gazzetta.it, domani si celebrerà il processo al TFN, dopo la richiesta del club bianconero di anticipare i tempi rispetto al 15 giugno, rinunciando ai termini difensivi.

La Juve patteggia. Una scelta processuale che ha una sola spiegazione: la decisione di accedere al patteggiamento. Formalmente, la società lo chiederà domani al TFN e bisognerà capire la risposta della Procura, così come dello stesso tribunale federale a cui spetterà l'ultima parola. Sostanzialmente, però, non avrebbe senso chiedere di anticipare l'udienza senza aver già trovato un accordo con l'ufficio guidato dal dottor Chiné.

Quale sanzione? Secondo quanto riferito da corriere.it, la richiesta della Juve sarà quella di una maxi-multa per la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altri club, evitando altri punti di penalizzazione in classifica dopo il -10 già rimediato in questo campionato. Il procuratore federale si dirà d'accordo, la decisione spetterà al TFN perché il patteggiamento arriva dopo il deferimento: fosse accaduto prima, l'organo competente all'ultima parola sarebbe stato il presidente federale Gravina.