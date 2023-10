La Juve pensa a Samardzic: è sul taccuino di Giuntoli dai tempi di Napoli

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome di Lazar Samardzic figura sul taccuino personale di Cristiano Giuntoli già dai tempi di Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome di Lazar Samardzic figura sul taccuino personale di Cristiano Giuntoli già dai tempi di Napoli. Non se ne fece nulla per gli azzurri allora e, quando l’attuale direttore tecnico della Juventus fece le valigie per trasferirsi a Torino, il destino del centrocampista serbo dell’Udinese pareva ormai a tinte nerazzurre. È storia recente: tutto fatto con l’Inter ad agosto, comprese le visite mediche. La destinazione sarebbe gradita al giocatore e al suo entourage, che ritengono ormai maturi i tempi per lasciare Udine e accasarsi in un top club.

La Juve, dal canto suo, è alla ricerca proprio di una mezzala destra, ruolo che Samardzic ricopre egregiamente all’Udinese. Samardzic, per età e potenziale può essere un investimento anche per il futuro, oltre che un utile ripiego per l’emergenza nell’immediato.