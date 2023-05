La Juve perde ancora! Il Milan va in Champions: decisivo Giroud

Milan batte Juventus 1-0: decide il gol di Giroud.

Milan batte Juventus 1-0: decide il gol di Giroud. Al Milan basta il minimo indispensabile per avere ragione della Juventus, conquistare l'ultimo big match del campionato e soprattutto staccare la qualificazione per la prossima Champions League. A Torino, che fischia Angel Di Maria al momento del cambio nell'ultima gara piemontese del Fideo, è Olivier Giroud il campione del mondo che decide il confronto: finisce 1-0 per i rossoneri di Stefano Pioli grazie alla rete del centravanti francese nel primo tempo. Alla ripresa del gioco, senza cambi, la Juve continua a tenere il pallino del gioco e quest'ultimo ne risente. Pioli prova a smuovere gli ospiti: fuori Messias e dentro Saelemaekers, mossa che dà i suoi frutti nel senso che l'equilibrio della serata progressivamente si sposta verso i rossoneri. Da segnalare i fischi all'ora di gioco: sono tutti per Di Maria, che saluta lo Stadium mentre gli stracci volano.

Il Milan sfiora il raddoppio, Szczesny dice no a Saelemaekers. La Juventus pare non crederci neanche più, la sveglia la deve suonare il giovanissimo Iling Junior mentre Bremer alza bandiera bianca per un problema fisico. Nel finale, l'ultima occasione della partita: su calcio d'angolo Danilo sfiora il gol, decisivo il salvataggio di Ballo Touré praticamente sulla linea.