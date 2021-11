La Juve perde ancora tra fischi e contestazione dello Stadium: vince l'Atalanta 1-0

All'Allianz Stadium la Juve perde 1-0 la sfida con l'Atalanta, valevole per la 14ª giornata di Serie A. A sbloccare il match è il solito Duvan Zapata al 28': Djimsiti recupera palla e di prima intenzione lancia nello spazio il compagno, che calcia e manda il pallone a dare un bacio alla traversa e poi in rete. La reazione della Juventus arriva nel secondo tempo, la squadra di Allegri spinge ma non riesce a trovare la rete del pari. Al 95' la più grande occasione con Dybala che su calcio di punizione dal limite scheggia la traversa.