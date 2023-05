La Juve perde la Champions anche sul campo: clamorosa sconfitta per 4-1 a Empoli

L'Empoli rimanda la Juventus con un 4-1 secco, con poche scusanti dei bianconeri e molti meriti da parte degli azzurri.

L'Empoli rimanda la Juventus con un 4-1 secco, con poche scusanti dei bianconeri e molti meriti da parte degli azzurri. Una doppietta del redivivo Caputo, il sigillo di Luperto e la rete finale di Piccoli regalano i tre punti ai toscani. Di Chiesa il gol del momentaneo 1-3 della Juve. Quattro giorni da incubo per i bianconeri con l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia, la nuova penalizzazione da -10 dalla Corte d'Appello e questa sconfitta pesante, sia nei modi che nei tempi, che rischia di essere letale per le ambizioni da Champions League.