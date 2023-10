La Juve perde Pogba e Fagioli ed è costretta a tornare sul mercato: i nomi di Giuntoli

Il caso Paul Pogba e la quasi certa lunga squalifica per il Polpo prima, la possibile sanzione a Nicolò Fagioli dopo.

Il caso Paul Pogba e la quasi certa lunga squalifica per il Polpo prima, la possibile sanzione a Nicolò Fagioli dopo. A gennaio la Juventus, non fosse altro che per una questione numerica, sarà quasi certamente costretta ad intervenire sul proprio centrocampo andando ad aggiungere una pedina alla rosa di Massimiliano Allegri.

Un'eventualità che Giuntoli e Manna stavano già prendendo in considerazione, con l'acquisto di un centrocampista che però andrà probabilmente a bloccare quello di un fantasista o esterno offensivo, leggasi Domenico Berardi. Il preferito in mezzo, scrive Tuttosport, è Khephren Thuram del Nizza, ma per il suo cartellino servirebbero circa 40 milioni di euro, cifra che i dirigenti juventini potrebbero dimezzare con l'inserimento nell'operazione di Samuel Iling-Junior, valutato 20 milioni di euro.

Gli altri nomi? Tanti e diversi: si va da Habib Diarra dello Strasburgo ad Arthur Vermeeren dell'Anversa, ma anche Mahamadou Diawara e Rayan Cherki del Lione e senza dimenticare i vecchi pallini Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Lazar Samardzic dell'Udinese.