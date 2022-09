La Juve perde Pogba, tempi di recupero lunghi: l’annuncio di Allegri in conferenza

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il PSG, ha parlato anche di Pogba.



Pogba si opera

"Pogba aveva fatto una scelta conservativa, lo riavremo a gennaio. Difficilmente sarà prima di novembre, serve essere realisti. Le cose... Non piacciono. Da venerdì pensiamo alla Salernitana".

Non è d'accordo con l'operazione di Pogba?

"Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45 giorni all’ìnizio del Mondiale. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio".