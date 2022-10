La Juve pesca il jolly con Fagioli e vince di misura: un palo ferma il Lecce

Allo Stadio di Via del Mare la Juventus batte 1-0 il Lecce nel match delle 18 valido per la dodicecisima giornata di Serie A.

Allo Stadio di Via del Mare la Juventus batte 1-0 il Lecce nel match delle 18 valido per la dodicecisima giornata di Serie A. Nel primo tempo troppo compassata la costruzione bianconera, prevedibile e facilmente disinnescata dal Lecce di Baroni, che pur non producendo occasioni da gol tiene bene il campo sino ad ora. Al 20' un ruvido intervento di Miretti su Oudin innesca le proteste dei salentini, che vorrebbero l'espulsione per il centrocampista: l'impressione, però, è che il rosso sarebbe stato eccessivo per la dinamica del contrasto. Nella ripresa la Juve spinge e trova il vantaggio al 73' con Fagioli, che appena entrato in campo con un delizioso destro a giro alla del Piero batte l'incolpevole Falcone. Il Lecce non ci sta e reagisce. All'89' i salentini sfiorano il pari con Hjulmand lascia partire una botta di destro che colpisce in pieno il legno alle spalle di Szczesny.