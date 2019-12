La Juve prova a scaricare il "polemico" Emre Can: intavolato uno scambio col Barça

Juventus e Barcellona nelle ultime settimane sono tornati a parlarsi in vista del mercato di gennaio. L'idea comune è quella di trovare delle soluzioni all'altezza dei rispettivi bisogni senza dover spendere cifre esose che possano intaccare i conti. In questo senso si è parlato ovviamente del possibile incrocio tra Emre Can, scontento e pronto a lasciare i bianconeri dopo la delusione della lista Champions, e Ivan Rakitic, pronto a dire addio ai blaugrana perché finito ai margini del progetto di Valverde. I dubbi di Paratici sono legati all'età e alla tenuta fisica del croato, visto che dopo ciò che è successo a Khedira, la nuova strategia juventina pare essere direzionata verso i giovani talenti del nostro campionato: da Tonali a Zaniolo passando per Kulusevski e Chiesa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.