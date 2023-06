La Juve può perdere anche Chiesa: ci sono Psg e Bayern

La Juventus riflette sul futuro di Federico Chiesa.

La Juventus riflette sul futuro di Federico Chiesa. Il suo contratto scade nel 2025 e la trattativa per il rinnovo si è arenata quando Fali Ramadani, l’agente, è passato a chiedere dai 5 milioni attuali agli 8 (7 più uno di bonus). Allo stesso tempo, il club non può permettersi di perderlo a zero o a poco, punta a incassare i 60 che ha investito in totale per acquistarlo dalla Fiorentina. Sul figlio d’arte si potrebbe fare avanti il Liverpool, mettendo sul piatto quei 40-45 milioni richiesti. Ballano una decina di milioni ma la distanza non pare incolmabile.

Ma rimangono vigili su Chiesa anche PSG e Bayern Monaco: i francesi prima devono cedere, i tedeschi lo avevano cercato prima del cambio di management. Nelle ultime ore si registra anche un interessamento del Newcastle. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.