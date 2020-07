La Juve può vincere lo scudetto senza Higuain: il Pipita escluso dai convocati di Udine

Sono noti i convocati della Juventus per la sfida di questa sera, in Friuli, contro l'Udinese. Nella lista dei 23 giocatori che potrebbero regalare lo scudetto ai bianconeri, non c'è Higuain oltre a Chiellini. Presenti, dall'Under 23, anche i vari:Coccolo, Muratore, Olivieri, Vrioni e Zanimacchia.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.