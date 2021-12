La Juve regola il Bologna con un gol per tempo: finisce 2-0 al Dall’Ara

Quarto risultato utile consecutivo per la Juventus che batte il Bologna e porta a casa anche la terza vittoria con più di un gol di scarto in questo campionato. I bianconeri regolano 2-0 il Bologna con un gol per tempo: Alvaro Morata in avvio, Juan Cuadrado a chiudere il discorso nel miglior momento dei rossoblù. Nel primo tempo assist illuminante di Federico Bernardeschi e l’attaccante spagnolo non sbaglia. Nella ripresa, quando il Bologna stava spingendo alla ricerca del pareggio, il raddoppio. Staffilata di destro dalla distanza, dopo l'apertura di Morata l'ex Fiorentina salta Svanberg e cerca la porta. Decisiva la deviazione di Hickey, nulla da fare per Skorupski.