La Juve resta nella Superlega: no di Real e Barcellona all'uscita dal progetto

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Antonio Gaito si è proiettato al match dell'Unipol Domus.

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE 2-0 LO SPEZIA: AZZURRINI IN PIENA ZONA PLAYOFF Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A SALERNITANA-MONZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ESORDIO PER MANOLAS, ZANOLI TITOLARE. OUT ZERBIN C'è l'israeliano Shon Weissman a guidare l'attacco della Salernitana di Fabio Liverani per la sfida di questo pomeriggio contro il Monza. Il tecnico opta per un 3-4-2-1 senza Dia e con l'ex Valladolid come unica punta, con Candreva e Kastanos ai suoi... C'è l'israeliano Shon Weissman a guidare l'attacco della Salernitana di Fabio Liverani per la sfida di questo pomeriggio contro il Monza. Il tecnico opta per un 3-4-2-1 senza Dia e con l'ex Valladolid come unica punta, con Candreva e Kastanos ai suoi...