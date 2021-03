La Juve rimonta la Lazio anche senza CR7 titolare: 3-1 e Inzaghi può staccarsi

Con una grande rimonta la Juventus ha battuto 3-1 la Lazio, rilanciandosi così in classifica. I bianconeri vanno sotto al quarto d'ora, puniti da Correa in ripartenza, ma da quel momento i bianconeri alzano i giri del motore e trovano il pari a fine primo tempo con un grandissimo gol di Rabiot. Nella ripresa nel primo quarto d'ora arriva la doppietta di Morata, su rigore e poi su una ripartenza innescata da Chiesa, per l'uno-due che porta al 3-1 che chiude i giochi. Juventus che si porta per ora a -1 dal Milan mentre la Lazio resta settima a -1 dal Napoli e domani potrebbe staccarsi.