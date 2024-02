La Juve riparte da Allegri e pensa a due obiettivi di mercato del Napoli

La Juventus sta vivendo con entusiasmo il presente, che la vede in lotta per lo scudetto e vicina all'obiettivo

La Juventus sta vivendo con entusiasmo il presente, che la vede in lotta per lo scudetto e vicina all'obiettivo - dichiarato ad inizio stagione - della qualificazione in Champions, ma anche già progettando il futuro. C'è voglia di costruire una squadra giovane e forte, con al timone sempre Massimiliano Allegri. La società punta forte su di lui, che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ogni discorso relativo al rinnovo verrà fatto in primavera. In attesa di capire se e a che cifre prolungherà, la dirigenza sta coinvolgendo Allegri sugli acquisti futuri. Il primo obiettivo è Teun Koopmeiners: l'Atalanta vuole 45 milioni di euro, cifra raggiungibile con la con la cessione di Soulé in Premier. Per quanto riguarda la difesa, dopo l'arrivo di Djalò e con Alex Sandro che andrà via a zero, ppiace Riccardo Calafiori del Bologna.