La Juve scarica Higuain, lui frena: vuole parlare prima con Pirlo

Gonzalo Higuain ieri ha pubblicamente dichiarato che l'idea di andare a giocare in MLS non gli dispiacerebbe ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, prima di prendere una decisione in merito, vuole parlare col nuovo tecnico Andrea Pirlo. I bianconeri sarebbero anche pronti a lasciarlo partire liberandolo, ma per la risoluzione occorre il suo via libera, che ancora non è arrivato. Se il Pipita dovesse metterci ancora molto a decidere, il rischio potrebbe essere quello di ritrovarsi in difficoltà per sostituirlo. Ed è anche per questo che i bianconeri stanno cercando non solo una punta titolare, ma anche un altro attaccante che possa aprire un ciclo in futuro con la Vecchia Signora.