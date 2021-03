La Juve 'sfrutta' il decreto crescita per Aguero? Gazzetta: "Triennale da 45 mln"

L'idea Sergio Aguero per la Juventus non è nata oggi. Anzi. Per la Gazzetta dello Sport i primi contatti bianconeri con il Kun risalgono a circa 2 mesi fa, ovvero quando il mondo del calcio ha capito che l'argentino avrebbe interrotto la sua pluridecorata esperienza al Manchester City a fine anno. Barcellona e PSG sono le altre big che hanno avanzato interessamenti, ma ancora non c'è una squadra avanti alle altre.

L'aiuto del Decreto Crescita - La Juventus vorrebbe guadagnare una posizione di vantaggio e sa che le richieste di Aguero sono importanti. Alla sua prossima squadra chiederà infatti un triennale da almeno 10 milioni netti a stagione: al lordo, grazie al Decreto Crescita, alla Juventus costerebbe 15 milioni di euro e non 20. Un triennale da 45 milioni complessivi e non 60.