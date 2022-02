La Juve soffre col Sassuolo ma vince al 90’ con un gol fortunoso: in semifinale sfiderà la Fiorentina

La Juventus vince non senza difficoltà contro un ottimo Sassuolo e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia dove sfiderà la Fiorentina. A Dybala servono meno di 3 minuti per sbloccare il match dello Stadium: sfondamento di Alex Sandro a sinistra, McKennie calcia male ma il pallone arriva sui piedi dell’argentino che da posizione centrale fa 1-0. Il Sassuolo impiega qualche minuto per riprendersi dall’avvio shock, ma poi inizia a fare la propria partita e al 24’ pareggia con Hamed Traore, bravo a trovare una meravigliosa parabola a giro dopo triangolo stretto con Scamacca al limite dell’area. Nella ripresa i bianconeri spingono forte alla ricerca del vantaggio e ci vanno vicino più volte ma all’89’ Vlahovic si inventa dal niente il 2-1 della Juventus. Il serbo parte larghissimo e isolato, salta Muldur col fisico, si accentra e calcia col destro trovando la decisiva deviazione di Tressoldi che batte Pegolo.